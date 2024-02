Le difese lavorano sui ricorsi al Riesame nell'inchiesta per associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di valori, falso e altri reati sulle aste immobiliari e i bonus edilizi.

Martedì scorso, polizia e finanza hanno eseguito nove misure cautelari di cui due in carcere e sette agli arresti domiciliari. E ieri si è registrata una prima modifica. Il notaio Federico Labate ha avuto revocati gli arresti domiciliari dal gip. La sua era una posizione più sfumata, infatti, era tra quanti avevano i domiciliari a tempo (due mesi) e ora ha il divieto di dimora in provincia di Frosinone, come il gip aveva previsto alla scadenza dei due mesi.

Nel frattempo, le difese dei due notai, Roberto e Federico Labate, hanno presentato ricorso al tribunale del Riesame con richiesta di revoca di tutte le misure «per infondatezza nel merito di ogni accusa e per mancanza di ogni elemento probatorio a sostegno della accusa».

Depositato il ricorso al Riesame per gli unici due indagati, attualmente ristretti in carcere, l'imprenditore frusinate Angelo De Santis, accusato di essere il promotore di una delle tre associazioni, e il ceccanese Marino Bartoli. Entrambi hanno respinto le accuse rispondendo alle domande del gip durante l'interrogatorio di garanzia. La difesa ora sta raccogliendo documenti a sostegno delle tesi avanzate durante l'esame.

Nei prossimi giorni sarà, invece, depositato il ricorso al Riesame del direttore generale e amministratore delegato della Banca popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia, anch'egli ai domiciliari. Stesso discorso per uno dei due funzionari della stessa banca Lino Lunghi che è stato autorizzato a uscire di casa per motivi familiari. Stanno valutando anch'essi se presentare ricorso l'avvocato del foro di Roma Gennaro Cicatiello e l'imprenditore verolano Paolo Baldassarra. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Sandro Salera, Paolo Marandola, Angelo Testa, Pierpaolo Dell'Anno, Giorgio Igliozzi, Massimiliano Contucci, Alberto Bonu e Massimo Mercorelli.