La cena con gli amici dei carri allegorici, la passione per il Carnevale condivisa e poi la tragica notizia. La corsa in ospedale e il trasferimento a Roma: non c'è stato nulla da fare per Roberto Di Pucchio, morto ieri mattina all'età di cinquantadue anni. Domani alle 15 si svolgeranno i funerali al Santuario Madonna di Valleradice di Sora. «Il mio più sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Roberto Di Pucchio, generoso membro dell'associazione "La Valle del Baronio". In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia vicinanza alla famiglia Di Pucchio-Baldesarra». Così il sindaco Luca Di Stefano ha commentato la prematura scomparsa di Roberto.