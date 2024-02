L'idea di chiudere il tratto urbano della Monti Lepini al traffico dei mezzi pesanti era stata avanzata a novembre. Adesso è tornata ad essere sul tavolo del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il quale nella conferenza stampa di sabato era stato molto cauto, sottolineando come le competenze sull'importante arteria sono pure di altri enti. Ma che comunque l'Amministrazione Comunale avrebbe mantenuto altissima l'attenzione, sollecitando controlli e dati all'Arpa. Ieri però la situazione è cambiata e Mastrangeli è tornato a valutare l'opzione principale, quella cioè di chiudere il tratto urbano della Monti Lepini al traffico dei mezzi pesanti. Evidente che un provvedimento del genere sarebbe clamoroso.

A conferma però di come l'attenzione del primo cittadino in questo momento sia tutta rivolta alle politiche di contrasto all'inquinamento da polveri sottili. E di conseguenza ad una vera e propria rivoluzione della mobilità. Ieri prima riunione del tavolo di confronto sull'estensione delle isole pedonali e delle domeniche ecologiche. Tavolo composto dai referenti degli assessorati all'ambiente, alla politica locale, ai lavori pubblici e alla smart city.

Saranno loro a decidere il da farsi, ma è chiaro che le isole pedonali saranno aumentate. Sia nella parte bassa che in quella alta della città. Così come il blocco totale delle auto non sarà limitato soltanto ad alcune domeniche. Con ogni probabilità le isole pedonali saranno previste anche per uno o due sabati al mese. Perlomeno nei periodi più critici. Naturalmente un ruolo importante lo avrà pure la Leganet, la società alla quale il Comune capoluogo ha affidato la redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile.

Intanto già per la fine di questa settimana dovrebbero essere emanate le ordinanze relativamente ai limiti di velocità a 30 chilometri all'ora in determinate strade. Via Puccini, via Fontana Unica e via Mola Vecchia saranno probabilmente le prime zone sulle quali si interverrà. Poi a seguire tutte le altre opzioni. A cominciare da via Marittima, vale a dire nel lungo tratto che va dalla fine di via don Minzoni fino alla rotatoria del Campo Sportivo. Nella "mappa" ci sono pure Corso Lazio, viale Grecia, la strada di collegamento tra via Pierluigi da Palestrina e via Le Rase. E nelle ultime ore si sta ragionando anche su via San Giuseppe.

Contemporaneamente Mastrangeli ha chiesto una ulteriore accelerazione sul Bus Rapid Transit. In particolare sulla corsia dedicata del mezzo che dovrà collegare la Stazione a De Matthaeis. Dove già ci sono le piste ciclabili la corsia sarà "promiscua", mentre altrove ne verrà prevista una apposita. È chiaro che l'incentivazione del trasporto pubblico locale non può prescindere da un collegamento rapido (dieci minuti) del Brt.

Poi c'è l'intero sistema dei sensi unici. Rileva Mastrangeli: «I sensi unici sono fondamentali nell'abbattimento delle polveri sottili. Intanto perché la velocità è costante e in secondo luogo perché le macchine si fermano meno. Basta con le narrazioni sbagliate che i sensi unici aumentano l'inquinamento. Non è così». Si sta lavorando anche sul versante dell'impianto di risalita, precisamente sul raddoppio delle linee. Afferma il sindaco Riccardo Mastrangeli: «Spero davvero che i cittadini si stiano rendendo conto della situazione. Non si tratta soltanto dell'indirizzo politico-amministrativo della giunta e del sottoscritto. Si tratta di una necessità che riguarda la salute pubblica e su questo andrò avanti. Controlli più incisivi ed implementati sulle emissioni di caldaie e, in presenza di altre modalità di riscaldamento, sulle biomasse legnose, tramite anche le pattuglie dedicate della polizia locale. Stiamo accelerando al massimo pure su questo punto».