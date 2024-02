I carabinieri della stazione di Ferentino hanno arrestato un quarantaseienne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della corte di appello di Roma.

I militari, dopo aver rintracciato l'uomo, hanno proceduto alla notifica del provvedimento di carcerazione che dispone l'espiazione della pena detentiva di un anno e ventotto giorni di reclusione, a seguito di una condanna passata in giudicato per il reato di tentata rapina, commessa a Frosinone nel 2013. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasportato nella casa circondariale di Frosinone, come disposto dall'autorità giudiziaria.