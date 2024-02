Si avvicina il 16 Febbraio, unico giorno di apertura invernale del Santuario della Trinità in cui si ricorda l'apparizione della Santissima. Come da tradizione dalla chiesa parrocchiale di Vallepietra, si sale in pellegrinaggio al Santuario. Questo è l'unico momento, nei mesi in cui il Santuario è chiuso (dal 3 Novembre al 30 Aprile), in cui è consentita la visita. Come ogni anno le celebrazioni si dividono in due giornate. Il giorno dell'apparizione, venerdì 16 Febbraio, alle 7.00 si parte a piedi dalla chiesa parrocchiale di Vallepietra. Quest'anno il pellegrinaggio sarà guidato dal vescovo di Anagni-Alatri monsignore Ambrogio Spreafico, che condurrà personalmente il corteo in pellegrinaggio verso il santuario dove presiederà alla celebrazione eucaristica, insieme a monsignore Alberto Ponzi, rettore del Santuario.

Il giorno successivo, sabato 17, alle 16.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, seguito alle 17.00 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal rettore Ponzi. A seguire la processione del quadro con l'immagine della Trinità per le strade del paese. Negli ultimi anni la festa dell'apparizione sta diventando sempre più importante e molto partecipata. A Vallepietra arrivano centinaia di pellegrini che visitano e rendono grazie alla Trinità nell'unico giorno di riapertura della pausa invernale.