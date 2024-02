La porta dell'alloggio a trattativa privata non sarebbe l'arma del delitto e la dichiarazione chiave di Tuzi, quella che indica Serena all'interno della caserma, sarebbe da confutare. Questa la sintesi della lunga deposizione del consulente del pool della difesa della famiglia Mottola, il criminologo Carmelo Lavorino, nel processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone.

«La dottoressa Cattaneo del Labanof di Milano sostiene che la frattura sulla porta viene identificata all'altezza di 1,54 centimetri da terra e che ciò coincide con l'altezza approssimativa di Serena, che sarebbe stata sbattuta contro la porta. Noi diciamo che non è possibile, che non può essere vero che una ragazza come Serena, alta 1,55 centimetri, anche se spinta, possa aver procurato una frattura, rimanendo peraltro ferita sull'arcata sopraccigliare che è più in basso, nella porta a un'altezza di 1,54 centimetri», ha dettagliato.

«Il cuore pulsante della sentenza è la certezza che Tuzi abbia visto entrare in caserma Serena, noi confutiamo questa certezza - aggiunge - e diciamo che Serena non è mai entrata in caserma». In aula anche altri consulenti della difesa dei Mottola: Enrico Delli Compagni, psicologo clinico, e Cosimo Di Mille, ingegnere. L'udienza in Corte d'appello è ancora in corso.