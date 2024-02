Fiocchi di neve caduti a Campo Catino nel comune di Guarcino e a Campo Staffi a Filettino (come mostrano le immagini dalla pagina Facebook del Rifugio Viperella). "Finalmente il bianco - si legge sulla pagina Facebook del Rifugio Viperella - Questa la situazione ora al Rifugio Viperella circa 10-15 cm di neve pesante se ghiaccia nei prossimi giorni formerà un fondo ( speriamo) per eventuali ulteriori nevicate. Ancora nevica e speriamo non smetta".