Perde il controllo dell'auto e si ribalta: miracolata una donna. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada dei Santi, in territorio di Cassino. Non si esclude che a causare la perdita di controllo sia stata la pioggia battente. Sul posto la polizia e il 118. Qualche piccolo disagio a causa del maltempo si è verificato sulla strada provinciale a Vallemaio: un albero si è abbattuto su un palo della corrente elettrica, tranciandolo. Sul posto, sulla strada che conduce a San Giorgio a Liri, sono giunti i vigili del fuoco per garantire la sicurezza. Per fortuna nessun ferito.