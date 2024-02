Un incidente si è verificato prima delle 18 in via Fontana Vecchia ad Alatri. Tre i veicoli coinvolti nello scontro la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti oltre ai militari, gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi conseguenze. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.