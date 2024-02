È giovanissima, molto bella e determinata. In questi giorni a Sanremo si sta facendo notare Iris Turchetta, di Pontecorvo, impegnata come valletta in "Sanremo new talent" la manifestazione che si svolge proprio nella città dei fiori.

Un appuntamento che la vede impegnata in prima persona e dove sta riscuotendo grandi consensi ottenendo forti applausi. Per lei si tratta di un traguardo importante che rappresenta un altro passo in avanti nella sua carriera. Un'esperienza che, dice, sta vivendo fino in fondo e per la quale ringrazia tutti coloro che quotidianamente credono in lei.

«Per me essere a Sanremo rappresenta un'esperienza unica ed una meravigliosa soddisfazione personale - ha affermato con soddisfazione Iris - Vivere la città di Sanremo, nella settimana del festival, è un'emozione bellissima. Per me è un'opportunità importante per la mia crescita personale e sono orgogliosa di me stessa. È stato tutto inaspettato, un mix di emozioni da vivere fino in fondo. Ringrazio coloro che hanno contribuito a rendere questi giorni così speciali».

Ad Iris sono arrivati anche i complimenti da parte del sindaco della città di Pontecorvo Anselmo Rotondo.