Dall'anfiteatro alle terme romane. Stop al consumo di suolo. Sit-in di protesta pacifica e costruttiva davanti al cantiere in corso tra via de Matthaeis e via Tommaso Landolfi. «Anni di battaglie da parte di associazioni e cittadini del territorio non sono valse ad evitare l'ennesima costruzione e occupazione di suolo a discapito della nostra storia e della nostra identità.

Partecipiamo numerosi». Così le associazioni Legambiente Frosinone - Circolo "Il Cigno", "Frosinone Bella & Brutta", "Rigenesi zerotremilacento" e "Ci vediamo in Provincia" invitano la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che si svolgerà questa mattina. Appuntamento alle 10.30.

In quel punto da qualche settimana sono iniziati i lavori per realizzare il nuovo complesso residenziale "I portici", vicino alla villa comunale.