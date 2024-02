Giovane investito ieri sera da un'auto in Via per Frosinone, a Ceccano. È successo prima delle 22. Alla guida della macchina, una Volkswagen T-Roc, un trentenne residente nel capoluogo ciociaro. Entrambi sono stati portati in ospedale. Il diciannovenne investito ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.