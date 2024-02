Montagna di frascame all'ecocentro di Santa Rosalia. Così è apparsa ieri l'area dove si smistano i rifiuti. Tra i grandi cassettoni che accolgono l'immondizia cittadina ha trovato spazio una quantità importante di frascame. Una fotografia che riconsegna qualcosa che non funziona al cento per cento.

La situazione

Il servizio porta a porta non c'è, non è infatti previsto il ritiro del frascame vicino le abitazioni, ma i cittadini possono conferire tutti i giorni, rispettando i limiti e le indicazioni della società chiamata a ritirare i rifiuti, la quantità casalinga di cui disfarsi. Dai vertici della società Ambiente e Salute Srl è stato spiegato che la convenzione per lo smaltimento del frascame è direttamente gestita dal comune di Sora, in accordo con i privati. Si attende a giorni un nuovo incarico per il servizio, intanto da inizio anno quello che arriva all'ecocentro viene "parcheggiato" nel piazzale di Santa Rosalia. Dalla municipalizzata dicono di aver scritto nelle scorse settimane agli uffici del comune di Sora, informando la struttura tecnica dell'ente di corso Volsci della situazione che si vive all'ecocentro a causa dell'importante quantità di frascame che, a stretto giro, dovrà essere rimossa. Gli operai della municipalizzata dicono anche che sta iniziando ad essere difficile muovere i mezzi all'interno del piazzale perché il frascame è veramente tanto. Ma oltre alle condizioni in cui appare lo spazio dell'ecocentro, anche all'esterno le condizioni non sono rosee. Nella mattinata di ieri, circa le 13, erano presenti buste contenenti di tutto, abbandonate fuori il perimetro della municipalizzata. Un bruttissimo messaggio per i cittadini che correttamente conferiscono, dato che lì tutti i giorni si possono lasciare i rifiuti presentando un documento, compilando un modulo, attendendo l'apertura della sbarra dal personale qualificato e poi accedere: questo il comportamento corretto. Invece c'è chi, incurante delle telecamere presenti, lascia le buste e se ne va via.