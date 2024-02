Buste di immondizia, carta, plastica, pneumatici e tanto altro materiale. Uno scempio senza fine a Colle Cottorino, vicino al cimitero. Rifiuti di ogni tipo abbandonati nei terreni, a ridosso della strada, nelle piazzole.

Appello dei cittadini che chiedono soluzioni per scoraggiare gli incivili e la bonifica dei luoghi. Non bastano neppure i controlli e, in diverse occasioni, le sanzioni e denunce degli organi competenti ai trasgressori, la mano dei soliti incivili è sempre pronta a colpire.

Un biglietto da visita indecente nella parte bassa del capoluogo ciociaro. In bella vista ci sono buste di immondizia, lanciate da chi, invece di fare la raccolta differenziata, si disfa in maniera incivile dei rifiuti. A fare da contorno plastica, carta e gli stessi rifiuti che si trovano nelle buste e nei sacchi, rotte dagli animali o dalle intemperie. Ogni giorno la stessa storia. Invece di differenziare, molti cittadini preferiscono riempire l'auto di buste e sacchi di rifiuti, raggiungere zone periferiche e abbandonare rifiuti. Ogni giorno lo scempio aumenta sempre più, come aumentano anche la rabbia e il malcontento per una situazione diventata insostenibile.

«Abbiamo approfittato della giornata di sole per dare una camminata. E davanti ai nostri occhi numerosi rifiuti. Uno scempio - sottolinea un residente - I sacchi neri, contenenti chissà che tipo di materiale e altre buste, oltre a plastica, vetro, e chi più ne ha più ne metta, sono ovunque e ogni giorno aumentano. Purtroppo ci sono molte persone che non rispettano l'ambiente, il territorio. Tutto ciò fa solo rabbia». L'appello alla bonifica. «Andrebbero almeno ripulite le aree interessate dalle "discariche a cielo aperto" - aggiunge un altro cittadino - tra l'altro rifiuti lungo l'arteria e anche a ridosso del cimitero».