Cade da una scala, morto un sessantacinquenne di Anagni. La tragedia di è verificata intorno alle 15 in un'abitazione in via Anticolana. Inutile ogni tentativo di soccorso per l'uomo. È intervenuta anche l'eliambulanza, ma purtroppo le ferite riportate dall'anagnino erano troppo gravi.

Da una prima ricostruzione sembra che fosse intento a svolgere alcuni lavori sul balcone di casa quando ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla scala. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Dolore e incredulità per quanto accaduto al sessantacinquenne.