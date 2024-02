Taglio del primo nastro inaugurale per la storica "Autofficina De Santis" presso il nuovo polo artigianale sito sul territorio di Ceprano.

Si tratta di un'attività nata nel 1970, avviata da Pasqualino Amadio. Oggi il genero, Pino De Santis, che ha iniziato a collaborare con il suocero nel 1992, ha curato la crescita dell'autofficina, perfezionando competenze e professionalità, specializzandosi in particolare negli impianti a gas. Con gli anni, il lavoro ha registrato incrementi e la storica sede di via Aldo Moro è diventata insufficiente. Da qui la richiesta di affitto del modulo presso il polo artigianale.

Il locale è stato sistemato, dotato di servizi e adeguato alle esigenze dell'attività, Pino, aiutato dai familiari, ha lavorato giorno e notte al progetto e domenica scorsa ha tagliato il nastro inaugurale alla presenza di amministratori, parenti, amici e clienti. La nuova officina gli consentirà di elevare gli standard qualitativi del servizio, in particolare di ampliare l'attività nel settore della riparazione e della manutenzione delle motociclette, la passione del figlio di Pino.

Da Pasqualino Amadio, maestro nel settore, la storica attività prosegue con Pino De Santis e cresce con il figlio Marco: tre generazioni che stanno tracciando la storia di un'officina che arricchisce il settore economico locale e testimonia come la professionalità, unita allo spirito di sacrificio d alla capacità operativa, sia fondamentale per il successo. Ceprano è orgogliosa dei suoi coraggiosi imprenditori e soddisfatta del polo artigianale che sta decollando con le migliori premesse.