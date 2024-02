Svolta nelle indagini sulla scomparsa di una donna di Arpino. La signora, 79 anni, ex infermiera, che da ieri mattina ha fatto perdere le sue tracce, probabilmente si trova a Roma.

I familiari hanno formalizzato la denuncia nelle scorse ore e i carabinieri stanno lavorando per cercarla. In molti si augurano notizie positive anche sul suo stato di salute.