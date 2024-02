Nella vasta operazione dei giorni scorsi del comando Compagnia carabinieri di Sora, sono stati effettuati controlli anche nel territorio di Monte San Giovanni Campano.

Impiegate pattuglie delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Sora e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, oltre a unità cinofile del Nucleo di Roma Santa Maria di Galeria, con Dingo e Gipsy ed i loro conduttori.

Nella frazione Colli, un trentaquattrenne di Sora è stato controllato alla guida di una vespa. L'uomo, che circolava, spavaldo, senza casco, dai controlli è emerso avere il motociclo con la revisione non effettuata, più volte, ed essere privo di patente perché revocata. Per lui è scattata una denuncia essendo stato sorpreso ripetutamente nell'ultimo biennio a commettere le medesime violazioni.

Poco distante un ventitreenne è stato invece sorpreso a bordo della sua Volkswagen Polo con della sostanza stupefacente. L'unità cinofila ha rilevato tracce di stupefacenti in più punti del veicolo. In un vano portaoggetti del cruscotto sono stati trovati circa 3 grammi di hashish. L'uomo verrà segnalato alla Prefettura di Frosinone per l'uso degli stupefacenti, la patente gli è stata ritirata per la successiva trasmissione all'autorità amministrativa provinciale.

Più complesso è stato invece il controllo effettuato in un edificio in Via Colle Scalone dove due persone, che hanno evitato il controllo su strada, sono state viste entrare.

Per la concomitanza dei controlli in zona è stato richiesto alla Centrale Operativa il supporto di pattuglie vicine. A rispondere all'appello i carabinieri del Nucleo Operativo di Pontecorvo che si trovavano ad Arce per un servizio di controllo territorio.

Con questi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, quelli della Stazione di Monte San Giovanni Campano e un'unità cinofila, sono riusciti ad accedere ai locali ed hanno perquisito l'abitazione dove c'erano un cinquantaduenne del luogo ed una quarantacinquenne di Arpino. Sul tavolo della cucina trovati involucri con cocaina e crack per tre grammi complessivi. Al vaglio degli investigatori la loro posizione. Intanto la droga e altro materiale utile al confezionamento sono stati sequestrati.