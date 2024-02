E sono 225 le edizioni del Carnevale frusinate; più di due secoli di tradizioni, storia, passione per il proprio territorio e forte spirito di appartenenza. Dal 1799 al 2024, con uno spirito identitario che ha sempre contraddistinto la nostra città. Ufficialmente aperte le festività carnascialesche con la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Riccardo Mastrangeli e dagli assessori alla cultura Simona Geralico e al centro storico Rossella Testa al "Radecaro", al "Pantanaro" e al "Ciociaro".

All'interno della sala consiliare di palazzo Munari la consegna delle chiavi, novità assoluta di questa edizione 2024. L'assessore Rossella Testa ha consegnato la chiave al "Radecaro", rappresentato da uno dei consiglieri dell'associazione "Rione Giardino", Emanuele Monaldini, mentre l'assessore Simona Geralico ha provveduto alla consegna al "Pantanaro", nella persona di Antonio Venditti, tesoriere e consigliere di "Rione Giardino".

Il primo cittadino ha consegnato la propria al "Ciociaro", simboleggiante il nostro popolo, rappresentato dal presidente della "Proloco" Alfonso Scaccia.

Proprio rivolgendosi al "Ciociaro", il sindaco Mastrangeli ha detto: «Rappresenti noi, con la nostra identità, con i nostri pregi, con la nostra voglia di accogliere e di essere goliardici, questi sono i nostri sentimenti e il nostro carattere. Quindi, caro Ciociaro, ti consegno le chiavi della città, custodiscile bene per tutto questo periodo e cerca di essere, insieme al Pantanaro e al Radicaro, veramente l'icona, il simbolo di questo nostro modo di essere, di quella che è la voglia di vivere della nostra città».

Poi, rivolgendosi alla cittadinanza tutta presente in sala consiliare, il sindaco ha definito «un grande onore oggi per me, e per l'amministrazione che rappresento, inaugurare il Carnevale storico di Frosinone, edizione 2024, che è la festa centrale della nostra comunità. Quest'anno, per la prima volta, vi accogliamo in quella che è la massima assise della nostra città, che è la sala consiliare dove si prendono le decisioni che interessano la nostra comunità. Abbiamo voluto dare un tono di solennità a questa cerimonia della consegna delle chiavi della città, che avviene per la prima volta, al Radecaro, al Pantanaro e al Ciociaro. Questo significa che la città, per tutto questo periodo, è nelle mani di coloro che sono i protagonisti del Carnevale».

Il primo cittadino ha voluto sottolineare come il Ministero dei beni e attività culturali abbia dato l'appellativo, per la prima volta nella storia, dopo due secoli, di "Carnevale storico" al Carnevale di Frosinone, entrato tra i più rappresentativi a livello nazionale, frutto di un grande lavoro.

«Essere menzionati con Carnevali che hanno una visibilità maggiore della nostra, come quello di Venezia, di Fano e di Putignano, io penso sia motivo di orgoglio, non solamente del sindaco e dell'amministrazione, ma di tutta la città». A seguire, l'esposizione del Gonfalone della città dal balcone del palazzo comunale, alla presenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, degli assessori Rossella Testa, Simona Geralico e Valentina Sementilli e del consigliere Dino Iannarilli. Con l'esibizione della banda concertistica "Antonio Romagnoli", ci si è diretti dal palazzo comunale a piazza Cairoli dove, sotto al Campanile, è avvenuta la lettura della dichiarazione da parte del Notaro e la consegna della radeca al sindaco, che l'ha brandita alla presenza di un folto pubblico, tra esibizioni del gruppo di danze tradizionali "Danza della Terra" e degustazione di frappe. Grande coinvolgimento della cittadinanza tutta nei balli ciociari, tra goliardia e forte spirito di convivialità.

«Grazie alla nostra amministrazione, che ha permesso anche quest'anno di realizzare un programma eccezionalmente bello, che si inaugura con oggi, da vivere tutti insieme. La 225ª edizione dal 1799» ha detto Alfonso Scaccia. Presente alla manifestazione anche Rosangela Castelli: «Io porto i saluti al Carnevale di Frosinone dal centro coordinamento maschere italiane, nel quale le maschere di Frosinone entreranno, porto i saluti delle maschere romane e del gran Carnevale romano».