Strattonata, scaraventata contro una ringhiera e rapinata del borsello. All'interno c'erano soldi appena prelevati allo sportello Postamat in via Mascagni, nella parte bassa del capoluogo ciociaro, e altro denaro, per un totale di 3.000 euro. Vittima, nei giorni scorsi, intorno alle 16.30, nel quartiere Scalo, è stata una trentaseienne. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per le cure del caso. Grande anche lo spavento oltre ad essere stata derubata di una cospicua somma di denaro, di 800 euro prelevati al Postamat di via Mascagni, e di altri soldi che aveva nel portafogli.

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per una ferita a una gamba. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire all'autore. Ad agire sarebbe stato un uomo di origine straniera. Al vaglio dei militari anche le telecamere di videosorveglianza.