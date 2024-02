A rischio alcuni ambulatori dell'ex ospedale per mancanza di medici. Ieri è stata celebrata la "Giornata mondiale contro il cancro" promossa dalla "Union for international cancer control" e sostenuta dall'Oms. La Giornata rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il cancro. Appena il giorno prima, sabato, alcuni pazienti anagnini riferivano di essere stati allertati dal loro medico sull'imminente chiusura di alcuni dei pochi ambulatori rimasti in funzione nel presidio sanitario di via Onorato Capo. Sospensione delle attività dovuta alla "carenza di personale".

Mentre i politici fanno passerella per intestarsi il merito di novità finora rimaste sulla carta, i malati continuano a subire gli effetti della mancanza di programmazione. Altro che prevenzione, fondamentale per contrastare la patologia tumorale. Eppure la Asl promuove "programmi di screening oncologico, un intervento di sanità pubblica che organizza esami a tappeto su ampie fasce di popolazione per individuare, tra le persone apparentemente sane, quelle a rischio di sviluppare un determinato tumore. Individuare precocemente una condizione di rischio consente di offrire un trattamento precoce e di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata".

Cosa accade, in realtà? Chi effettua analisi generiche può scoprire l'insorgere di qualcosa che non va. Il medico consiglia di approfondire e, spesso grazie a Tac e risonanze magnetiche eseguite privatamente per non attendere mesi, si scopre la sospetta presenza del male. Con costosi esami istologici, accertata l'esistenza del tumore, viene assegnato il codice 048, che dà diritto alla gratuità ed alla velocità degli accertamenti. Peccato che, recandosi al Cup, invece di una data magari lontana, viene risposto "non c'è possibilità di prenotazione". A quel punto, se il salvadanaio è pieno, lo si svuota. Abbiamo ottimi medici e specialisti di provata serietà e professionalità, e strumentazioni ultra moderne. Eppure…