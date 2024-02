Perde il controllo della sua moto cross in montagna. Soccorsi in zona Selva per un cinquantenne che, complice la giornata di sole, era uscito con gli amici. Ad arrivare nei pressi dell'incidente, tra la fitta vegetazione, i soccorsi. Presenti anche i carabinieri. L'uomo è cosciente, ma per le cure del caso si attende l'arrivo dell'eliambuanza dato che l'incidente è avvenuto in montagna in un lungo impossibile da raggiungere con i mezzi da terra.