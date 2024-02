Procede secondo cronoprogramma il cantiere di riqualificazione e restyling dei "Piloni", in base alle indicazioni dell'assessorato i lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi. In questi giorni, gli operai e i mezzi stanno lavorando a ritmo leggermente ridotto dal momento che la ditta è in attesa della consegna delle cosiddette fibre, ovvero i rinforzi dei pilastri per rendere sempre più salda e sicura l'infrastruttura. Come si sarà potuto notare, di recente tre piloni sono stati ingabbiati.

Un'operazione compiuta dalla ditta che sta conducendo i lavori per eseguire dei prototipi per la scelta più corretta delle fibre di rinforzo per la posa in opera. Per il resto, su largo Turriziani, nelle scorse settimane sono terminate le fasi di banchinaggio e armatura dei dispositivi di ancoraggio e solidarizzazione tra setti murari e soletta superiore, e si è gettato il calcestruzzo.

Quattro tiranti in acciaio per ogni setto di lunghezza pari a 7 metri ciascuno inghisati nelle murature delle arcate tratterranno la soletta di calcestruzzo superiore, per il tramite di alcuni dadi di collegamento in calcestruzzo armato solidarizzati con ancoraggi chimici alla soletta. Successivamente si è gettato il calcestruzzo dei primi sette blocchi. In corrispondenza del "giunto Geber", un tipo di fissaggio tra i travetti, è stato realizzato un ancoraggio più performante con un cordolo di collegamento lungo tutto il bordo della soletta "giuntata".

Per la prossima settimana è atteso l'arrivo della scala che consentirà di lavorare agevolmente tra via De Gasperi e largo Turriziani. Senza intoppi, tutta la zona verrà riconsegnata riqualificata alla città nella prossima estate e si candida, sin da subito, a diventare uno dei salotti buoni di tutta la provincia di Frosinone e non solo.