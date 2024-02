Taglio del nastro al teatro Vittoria di Frosinone. Dopo quasi trent'anni dalla chiusura riapre la storica struttura di via Amendola.



Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha accolto questa mattina la cittadinanza all'interno della sala completamente ristrutturata. Per l'occasione saranno dedicati due giorni di open day fino alle 18 di oggi e domani, domenica 4 febbraio, dalle 10 alle 20. In prima fila la giunta comunale: l'assessore Rossella Testa, Simona Geralico, Angelo Retrosi, Antonio Scaccia e Alessandra Sardellitti insieme all'ex sindaco Nicola Ottaviani. La struttura, infatti, è stata acquistata nel 2012 durante la prima amministrazione Ottaviani. In sala anche diversi consiglieri comunali e tanti cittadini che fino a domani potranno visitare il teatro nel cuore del centro storico.