Prima il litigio nel piazzale dell'ospedale San Benedetto di Alatri, poi l'identificazione e il fermo a Paliano.

Qualcuno ha visto anche spuntare una pistola. Minacce rivolte a una giovane donna da parte di un uomo. Una scena che non è passata inosservata ad alcune persone che si trovavano all'esterno della struttura sanitaria alatrense. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri. Nel frattempo l'uomo è risalito in auto ed è andato via. Ma è stato intercettato dai militari e arrestato. Deve rispondere di atti persecutori e minacce un quarantenne residente a Paliano nei confronti di una alatrense. L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per la sua difesa si è rivolto agli avvocati Daniele Natalia e Davide Salvati.

La ricostruzione

I fatti risalgono a mercoledì scorso nel parcheggio dell'ospedale di Alatri. Stando a una ricostruzione dei fatti, il quarantenne ha strattonato e minacciato la giovane. I due avrebbero discusso animatamente nel piazzale tanto da attirare l'attenzione dei passanti.

Come detto alcune persone avrebbero visto, ad un certo punto, una pistola in mano all'uomo. Pistola che avrebbe riposto poi in auto e risultata essere una scacciacani.

In molti hanno temuto il peggio e hanno lanciato l'allarme temendo che la situazione potesse degenerare. Poco dopo il palianese è risalito in macchina e si è dileguato. Grande lo spavento per la donna che è stata subito soccorso. I medici le hanno riscontrato una prognosi di tre giorni.

Il fermo

Dopo la segnalazione il quarantenne è stato intercettato dai carabinieri a Paliano. Dalla perquisizione è spuntata la pistola; dagli accertamenti è emerso che si trattava di una scacciacani. Dopo la denuncia è scattato, quindi, il codice rosso e per il quarantenne sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'accusa è di atti persecutori.