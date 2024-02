Omicidio Bricca, verso le ore 9.20 sono arrivati presso il tribunale di Frosinone i legali dei familiari di Thomas, la vittima dell'agguato del 30 gennaio 2023. Mancano dunque pochi minuti all'inizio del processo a carico di Roberto e Mattia Toson, accusati di aver sparato in via Liberio. I familiari di Thomas non hanno dubbi: «Inizia un percorso lungo e difficile, ci aspettiamo l'ergastolo. Senza sconti».