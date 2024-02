Da questa mattina si è in Corte d'Assise per celebrare il processo con rito immediato a carico di Roberto e Mattia Toson, 48 e 23 anni, accusati di aver ucciso Thomas Bricca la sera del 30 gennaio 2023. Devono rispondere di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione: un reato che prevede l'ergastolo come pena massima. L'accusa sostiene che la sparatoria avvenne come vendetta per le risse dei giorni precedenti e che l'intenzione di chi ha premuto il grilletto era quella di uccidere: un piano studiato e organizzato.

Di diverso avviso, la difesa, che contesta molti degli elementi raccolti dagli inquirenti e prova a far derubricare il reato, passando all'omicidio preterintenzionale, cosa che permetterebbe agli imputati di accedere al giudizio abbreviato, evitando eventualmente la pena più alta. Ma una prima istanza in tal senso è stata già rigettata. In totale, sono 208 i testimoni, tra quelli indicati dal pm, dalla difesa e dalle parti civili, che saranno chiamati a deporre.