Scontro mortale in autostrada. L'incidente si è verificato prima delle 14:30. Due le vittime. Il tratto dell'A1 compreso tra Cassino e Caianello verso Napoli è stato temporaneamente chiuso. L'incidente, avvenuto all'altezza del km 699+700, ha visto coinvolti due furgoni. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Caianello. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Capua, percorrere la SS6 Casilina e rientrare alla stazione di San Vittore.