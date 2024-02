Avanti con i limiti di velocità. E niente Zone 30. Nella riunione di maggioranza di martedì sera il sindaco Riccardo Mastrangeli ha fatto il punto della situazione. Ci sono alcune differenze fondamentali tra le due soluzioni. Per quanto riguarda le Zone 30, si tratta di una materia di competenza del consiglio comunale. Inoltre sarebbe necessario prevedere dei dissuasori e altre misure. Mentre invece i limiti di velocità a 30 chilometri all'ora possono essere determinati con una semplice ordinanza, dalla giunta o dagli assessorati competenti.

Fra l'altro in via Puccini e in via Fontana Unica i cartelli con il limite di 30 chilometri all'ora esiste già. Nella "mappa" è compresa pure via Mola Vecchia, considerando che ci sono due Parchi: La Fontaine e il Matusa. Mastrangeli ha fatto espresso riferimento ai parametri che riguardano la presenza di scuole, chiese, ospedali e cliniche. Oltre alla strade dove c'è un tasso di incidentalità maggiore. Il perimetro è quello della sicurezza stradale. E si sta guardando con attenzione ad una direttiva (concepita per la situazione del Comune di Bologna) del Ministero dei Trasporti, nella quale si è voluto ricordare come la deroga al limite stabilito per legge di 50 km/h può riguardare soltanto strade o tratti di strada tassativamente individuati, "laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l'imposizione di limiti diversi".

Le deroghe devono essere comunque sempre motivate e in ogni caso i 30 chilometri all'ora non possono valere ovunque. Il Ministero ha indicato pure altre situazioni da considerare: assenza di marciapiedi, restringimenti stradali, frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti e parchi gioco. Per quanto concerne i tempi, si sta valutando la situazione. Con ogni probabilità si interverrà prima su via Puccini, via Fontana Unica e via Mola Vecchia. Ma sul tavolo ci sono altresì via Marittima, Corso Lazio, viale Grecia, la strada di collegamento tra via Pierluigi da Palestrina e via Le Rase. Delle "Zone 30" se ne parlerà in futuro.

A questo punto la maggioranza di centrodestra può concentrarsi sui prossimi appuntamenti in consiglio comunale, question time e seduta ordinaria. Difficilmente cambierà lo scenario rispetto agli ultimi appuntamenti.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli sta andando avanti lungo una strada precisa. All'orizzonte non ci sono verifiche politiche e men che meno rimpasti di giunta. Per scenari del genere servirebbero delle novità clamorose. Se Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) dovessero costituire un nuovo gruppo, allora la prospettiva potrebbe mutare. Ma i tre non sembrano avere alcuna intenzione di farlo.

Non hanno partecipato alla riunione della maggioranza: non è la prima volta. Però questo non vuol dire che ci sia stato un ulteriore strappo. Altri malumori non mancano da tempo. Però va ricordato che mai in diciannove mesi il centrodestra è andato "sotto" in consiglio comunale. Un elemento che non può essere sottovalutato nell'analisi della situazione politica che sta impegnando la maggioranza.

Intanto domani a Roma, davanti al Ministero dei Trasporti, ci sarà un presidio "A 30 non si muore". L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni per la mobilità sostenibile, la sicurezza e l'ambiente della rete #Città30subito. Vale a dire Legambiente, Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Salvaciclisti, Kyoto Club, Clean Cities Campaign, ASviS, Amodo, Fondazione Michele Scarponi, Associazione Lorenzo Guarnieri. Le associazioni chiedono «città più sicure, vivibili e a misura di persona». Rilevano: «Il limite di 30 km orari in ambito urbano garantisce una mobilità migliore a vantaggio di tutti gli utenti della strada».