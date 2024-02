Grande trambusto in via Pirandello a Isola del Liri. Un giovane di sedici anni è caduto nel fiume Liri per cause al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto. Una donna percorrendo il ponte ha lanciato l'allarme. Sul posto la macchina dei soccorsi. Chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, ma fortunatamente il ragazzo in autonomia è riuscito ad uscire dalle fredde acque. Ad arrivare i sanitari del 118.