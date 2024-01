Interruzione del flusso idrico: Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, venerdì 2 Febbraio dalle 12 alle 20 si verificherà una sospensione del servizio nel Comune di Frosinone.

Sospese anche le attività scolastiche ed educative in alcuni plessi e istituti del territorio, vista l'impossibilità del funzionamento dei servizi igienici delle strutture scolastiche interessate. In particolare, i plessi coinvolti sono l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale – sede distaccata di Frosinone; l'Accademia di Belle Arti di Frosinone; l'Istituto comprensivo Frosinone 3 – tutti i plessi; la scuola infanzia paritaria Sant'Agostino; la scuola infanzia paritaria "Spinelli"; il micronido e la sezione primavera presso la scuola dell'infanzia "Spinelli"; il nido d'infanzia "La Casetta" e l'Istituto di istruzione superiore Turriziani - tutti i plessi.

Per tutte le classi che effettuano il tempo pieno: sospensione delle attività didattiche e doposcuola dalle 13 al termine dell'orario ordinario stabilito; per tutte le classi che effettuano il tempo normale antimeridiano: sospensione delle attività didattiche secondo l'ordinario orario di uscita con interruzione delle attività di doposcuola e/o di altre attività extracurriculari per l'intero pomeriggio; per i Nidi d'Infanzia: sospensione delle attività educative dalle 12 al termine dell'orario ordinario stabilito. Il testo integrale dell'ordinanza è visibile al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=60755&CSRF=28f27a549c9dfe90873b8cff3102847a.

Le zone interessate

L'interruzione del flusso idrico riguarderà: Via Alcide De Gasperi, via Alcimo Postvorta, via Alessandro Ciamarra, via Alessandro Manzoni, viale America Latina, via Angelo Barletta, piazzale Antonio Gramsci, via Antonio Labriola, via Antonio valente, largo Aonio Paleario, via Aonio Paleario, via Archimede Petraia, via Aretusa, via Artemisia Gentileschi, via Aspromonte, via Asse Attrezzato, via Attilio Regolo, via Bastione, vicolo Bastione, via Belvedere, vicolo Belvedere, Piazza Benedetto Cairoli, via Braccio Cisterna, via Bruno Carloni, Piazza Caduti Di Nassiriya, via Calabria, via Campagiorni, vicolo Campagiorni Iii, via Campanari, via Consortile, Corso Della Repubblica, via Fratelli Bracaglia, Largo San Silverio, via Capo Barile I Traversa, via Cardarilli, via Casilina Sud, via Castagneto, via Castagnola, via Catullo, via Cavour, vicolo Cavour I, vicolo Cavour Ii, via Ceccano, via Cecilia Metella, via Celestino v, via Centauro, via Cerceto, via Cesare Terranova, viale Cesare Battisti, via Cisterna, via Cisterna Alta, via Clemente Hoffbauer, Piazza Colle Campagiorni, via Colle, via Colle Campagiorni, via Colle Del vescovo, via Colle Maladei, via Colle Melocce, via Colle San Pietro, via Colle Tinello, vicolo Colle San Pietro, via Colonie Romane, via Corina, via Coroni, via Cosenza, via Dante Alighieri, via De Cesaris, via Degli Ulivi, via Dei Ciclopi, via Dei vignali, via Del Carbonaro, via Del Cipresso, via Del Plebiscito, via Del Poggio, vicolo Del Cipresso, vicolo Del Portone, Piazza Della Liberta', Piazzale Della Pace, via Della Forma, via Della Polveriera, via Dell'acquedotto Romano, via Dell'agricoltura, via Dell'amazzonia, via Dell'artigianato, via Delle Acacie, via Delle Centurie, via Delle Fonti, via Delle Fosse Ardeatine, via Delle Ginestre, via Delle Naiadi, via Delle Ninfe, via Delle Pampas, viale Delle Industrie, viale Dell'olmo, Piazza Domenico Ed Emilio Diamanti, Piazza Domenico Marzi, via Domenico Antonio Guglielmi, via Don Giuseppe Morosini, via Ecetra, Piazza Edgardo vivoli, via Epicuro, viale Ernesto Biondi, via Faito, via Farneta, via Firenze, via Fonte Corina, via Foresta Le Monache, via Francesco Brighindi, via Francesco Chiappini, via Francesco Petrarca, via Francesco veccia, via Fratelli Maccari, Piazza G.Romita, Largo Gabrielle Grande, via Gaeta, via Gaetano Donizetti, viale Giacomo Matteotti, via Giardino, via Gino Sellari, via Giordano Bruno, Largo Giovanni Amendola, via Giovanni Amendola, via Giovanni Jacobucci, Piazza Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Acciaccarelli, via Giuseppe Baisi, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Saragat, viale Giuseppe Mazzini, viale Giuseppe verdi, viale Guglielmo Marconi, via Guido Rossa, via Ignazio Barbagallo, via Impradessa, via Impradessa Ii, piazza Iv Novembre, via Lecce, via Lepanto, via Lima, via Lucrezio, piazza Luigi valchera, via Luigi Angeloni, via Madonna Delle Rose, via Manfredi, via Marano, via Marco Minghetti, via Marco vipsanio Agrippa, via Meloccia, via Meringo, via Metabo, via Moccia, vicolo Moccia, via Mola Di Torrice, via Mola vecchia, via Monsignor Salvatore Boccaccio, via Montecassino, via Muro Rotto, via Musa, viale Napoli, via Nicola Ricciotti, Largo Norberto Turriziani, via Normandia, via Oino Tammuz, via Oreste Sindici, vicolo Oreste Sindicivia Ottavia Minore, vicolo Pagliare Bruciate, via Parmenide, via Pasquale Cairo, via Peligni, via Per Ceccano, via Perseo, via Pescheria, via Pier Delle vigne, largo Pietro Tiravanti, via Pignatelle, via Pitagora, via Plinio Il vecchio, via Porchio, via Pozzillo, via Pozzolina, via Pratavecchia, via Pratillo, via Prefelci, via Quaquera, via Quintino Sella, Piazza Raffaele Scappaticci, via Ripiano, Piazza Risorgimento, viale Roma, vicolo Rosati, Piazza San Tommaso D'aquino, via San Francesco, via San Giuliano, via San Liberatore, via San Lorenzo, via San Magno, via San Martino, via San Rocco, via San Simeone, vicolo San Martino, Piazza Santa Maria, Largo Sant'antonio, piazza Santo Padre Pio, Largo Sant'ormisda, via Severino Gazzelloni, via Silio Italico, via Silvio De Sanctis, via Solferino, Strada Statale 637, Piazza Suor Maria Teresa Spinelli, via Tibullo, via Tomacella, via Torretta, via Toscana, via Trieste, via Urbano Rattazzi, via Vallanito, localita Valle Contessa, via Valle Contessa, via Valle Corina, via Valle Cupa, via Valle Martire, via Variante Casilina, via Vetiche, Piazza vi Dicembre, via vincenzo Bracaglia, via Vincenzo Ferrarelli, piazzale Vittorio Veneto, via Vittorio Marandola, viale Volsci, via XX Settembre.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle 20, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per i disagi.