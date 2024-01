Nella notte le rubano l'auto sotto casa. Dopo la denuncia, presentata al comando dei carabinieri di Sora, l'appello corre sui social con tanto di foto della targa del mezzo. "La notte scorsa è stata rubata questa Nissan di colore bianco in via Don Filippo Annessi, se qualcuno ha notizie può telefonare al 331.3461186. Grazie".

I fatti sono accaduti nella città Volsca, nei pressi della stazione ferroviaria. La donna questa mattina è uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro con dei colleghi. Una volta tornata a casa non si è accorta di nulla. Ma quando è uscita per andare a prendere i figli dalla madre alle 15.20 ha scoperto, con grande amarezza, che l'auto che ancora sta finendo di pagare non c'era più.

La famiglia lancia l'appello a chiunque possa aver visto movimenti sospetti sotto al palazzo. Indagini a tappeto anche con l'ausilio degli impianti di videosorveglianza che sono nel mirino delle forze dell'ordine.