Ok al rilascio dell'Aia per la cartiera Reno De Medici: scongiurata la chiusura dell'importante stabilimento di Villa Santa Lucia. A comunicarlo pochi minuti fa è stato il consigliere regionale di FdI Daniele Maura. "Un risultato che fa seguito all'incontro del 19 gennaio scorso alla presenza delle parti sindacali, del coordinamento dei sindaci del Lazio Meridionale, di una folta rappresentanza di lavoratori dello stabilimento e di tutto l'indotto Reno De Medici, nel quale avevo preso l'impegno a far sì che la Regione Lazio rilasciasse l'Aia entro il mese di gennaio ai fini di garantire la ripresa produttiva e garantire la permanenza dei posti di lavoro. Promessa mantenuta".