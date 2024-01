La procura di Frosinone ha aperto un'indagine per gestione illecita e combustione di rifiuti. Sotto inchiesta è finito un imprenditore edile di Boville Ernica. Tutto è nato da un incendio. Non è passato, infatti, inosservato il rogo verificatosi nella giornata di lunedì.

Sono stati i carabinieri ad attivarsi a seguito di una segnalazione d'incendio in un deposito dove sono stati trovati rifiuti che ardevano. E, quindi, dopo che le fiamme sono state spente e il sito messo in sicurezza sono partiti i primi accertamenti.

Si trattava di verificare la tipologia di rifiuti (se pericolosi o non pericolosi) che sono andati bruciati e la loro provenienza. Sin da subito, il sospetto è stato che, anziché portarli a smaltimento attraverso i canali legali, qualcuno abbia voluto disfarsene in modo sbrigativo ed illecito. Rifiuti provenienti forse dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale per cui, invece, di sostenere i relativi costi di smaltimento si è deciso per una soluzione drastica a costo zero. Senza però fare i conti con l'attività di controllo sul territorio condotta dai carabinieri che hanno scoperto il tutto.

Dal deposito dove è avvenuto l'incendio, i militari dell'Arma sono risaliti al titolare di un'impresa edile che è stato denunciato. L'uomo si trova così indagato per i reati di combustione illecita di rifiuti e di gestione illecita degli stessi nel deposito ove è stato accertato l'incendio.

Le indagini sono durate poche ore e hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il fatto e contestarlo all'imprenditore. Che ora dovrà fornire spiegazioni. Resta sempre alta la guardia delle forze dell'ordine in tema di gestione illecita di rifiuti e di combustione degli stessi, dato che, da questa, possono derivare conseguenze negative per la salute umana. Attenzione particolarmente elevata in questo periodo in cui i valori delle sostanze inquinanti in atmosfera sono particolarmente elevati.