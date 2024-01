Mezzi e uomini al lavoro sul cantiere tra via Giacomo De Matthaeis e via Tommaso Landolfi, vicino alla villa comunale di Frosinone. Il cantiere in corso è quello che porterà alla realizzazione del nuovo complesso residenziale "I Portici". Il completamento dei lavori è previsto per il 21 gennaio 2027.

L'autorizzazione a costruire è arrivata dopo un lungo contenzioso tra la società privata che si sta occupando della realizzazione dell'opera e il Comune e, nei giorni scorsi, sono finalmente iniziati i lavori.

Il residence sorgerà su un'area di 12.000 metri quadrati e occuperà un volume di 34.000 metri cubi e prevede anche la collocazione di esercizi commerciali nell'ambito dell'area residenziale.

Da quanto emerge dal rendering del progetto, gli immobili saranno corredati di una strada di collegamento tra via Cicerone e via Landolfi e un parcheggio, presumibilmente a uso pubblico, nei pressi della villa comunale.

Il progetto è dell'architetto Massimo Morini. L'importo complessivo dei lavori è pari a 16.500.000 euro, l'impresa esecutrice è il Gruppo Zeta costruzioni e il committente è la Nuova immobiliare Srl.

«Il progetto "I Portici" a Frosinone è un progetto di identità urbana fatto di comfort e modernità». Così si legge sulla scheda Google relativa al progetto. «Riguarda la creazione di un "luogo d'incontro e di scambio" – prosegue – con realizzazione di spazi pubblici e privati aperti delimitati da un complesso residenziale, e contestuale localizzazione di attività commerciali e parcheggi pubblici. Situato nel cuore della città di Frosinone vuole configurarsi come elemento qualificante, non solo per l'area stessa ma per tutto il suo intorno».