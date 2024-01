Forze dell'ordine, vigili urbani e vigili del fuoco: transennato via Borgonuovo per sospetta fuga di gas. In questi minuti le forze dell'ordine stanno effettuando i controlli nella zona di Isola del Liri Superiore per determinare le origini del problema. Da questa mattina, secondo alcuni residenti, erano in corso alcuni lavori per la fibra. Il traffico veicolare è stato interdetto e l'area transennata.