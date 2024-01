Sono entrati da una finestra dell'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari. Una volta all'interno hanno fatto razzia di soldi, oggetti in oro e Rolex. Bottino ingente. Il raid è stato messo a segno intorno alle 19 di sabato scorso in una casa a ridosso del centro storico di Alatri. Scoperto il furto non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell'ordine. Altri furti registrati negli ultimi giorni sul territorio.

I fatti

Quando sono rientrati hanno capito subito che qualcuno durante la loro assenza si era intrufolato furtivamente nell'abitazione. Le stanze erano a soqquadro. Una finestra scardinata. Proprio dalla finestra hanno fatto irruzione i ladri per entrare e mettere a segno il furto. Furto consumato lo scorso sabato sera nella città di Alatri. Ignoti hanno agito nella prima serata, intorno alle 19. Hanno portato via denaro, oggetti in oro e Rolex. Il bottino si aggirerebbe attorno ai 25.000 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per cercare di dare un nome e un volto agli autori del raid. Per prevenire i reati è necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Cittadini che molto spesso danno il loro contributo segnalando movimenti strani vicino a obiettivi sensibili. E l'invito, rivolto alla popolazione, è quello di continuare a contattare le forze dell'ordine per segnalare ogni situazione sospetta. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.