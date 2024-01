«Secondo le ultime stime, nel 2022 la provincia di Frosinone ha superato il gap con il 2019 in termini di valore aggiunto, grazie alla forte espansione del settore dei servizi e delle costruzioni». È quanto si legge nella relazione del Centro Studi di Unindustria. Si rileva ancora: «La provincia si distingue per il contributo al valore aggiunto proveniente dall'industria in senso stretto, più elevato sia rispetto alla media nazionale che a quella regionale. I settori più rilevanti in termini di addetti sono quelli della produzione di autoveicoli (5.280), della metallurgia (3.360), della farmaceutica (2.660), dell'alimentare (1.980), della carta (1.390) e della gomma e plastica (1.340)».

Un'analisi completa, nella quale viene sottolineato: «Il territorio dimostra inoltre una notevole integrazione nei mercati internazionali: la provincia è infatti nona in Italia per capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (83% dell'export provinciale). In particolare, è specializzata nella produzione di medicinali e preparati farmaceutici, con un contributo all'export nazionale di settore pari al 9% (oltre 4 miliardi di euro). Infine, anche nel 2023 continuano le difficoltà per le imprese nel reperire i profili desiderati, che interessano il 45% delle entrate programmate, in particolare quelle riguardanti i profili tecnici e gli operai specializzati».

Le elaborazioni del Centro Studi di Unindustria sono state fatte sui dati Istat. Dai quali emerge che gli abitanti della provincia di Frosinone sono 468.000, l'8,2% del totale del Lazio. Mentre le cosiddette "unità locali" arrivano a quota 35.328 (il 7,2% del Lazio). In totale gli addetti sono 116.437 (6,9% del Lazio). Con un valore aggiunto pari a 10 miliardi di euro. Va tenuto presente che il 12,1% del valore aggiunto regionale viene prodotto dall'industria.

Secondo i dati riferiti al 2022 la provincia di Frosinone è quarta in Italia per export di prodotti farmaceutici (il 9% del totale in Italia). E la prima per illuminazione pubblica sostenibile, anche se bisogna specificare che i valori dell'Istat sono del 2021.

C'è quindi il capitolo dell'interscambio commerciale. Ecco i primi cinque settori in termini di valori assoluti: farmaceutica (4.433 milioni di euro), mezzi di trasporto (986 milioni di euro), apparecchi elettrici (380 milioni), prodotti tessili e abbigliamento (334 milioni), legno e carta (244 milioni). I dati riguardanti invece il tema della domanda di lavoro sono del 2023. Per il 95% si richiedono specialisti di reti e di database, per l'84% specialisti del tessile e dell'abbigliamento, per l'83% specialisti delle lavorazioni alimentari, per l'83% operai di catene di montaggio automatizzate. Però c'è una percentuale non indifferente, il 45%, di difficile reperimento.

Numeri e percentuali confermano l'analisi effettuata nei giorni scorsi da Miriam Diurni, presidente di Unindustria Frosinone. Secondo la quale «il paradosso è che con questa assoluta mancanza di risposte stiamo allontanando imprese che non sono in crisi». Argomentando: «Come peraltro dimostrano i dati sul valore aggiunto che riguardano il sistema delle aziende di questo territorio. Un sistema sano, che sinceramente non è da inclusione nella Zes. Il problema è che non si cresce per i motivi che abbiamo detto prima. Non sappiamo più come ripeterlo: il tema delle autorizzazioni ambientali è imprescindibile».

E alla domanda "ma ci sono richieste di imprese che vorrebbero investire in provincia di Frosinone?", Miriam Diurni ha risposto: «Sì. In tanti sono pronti ad investire, specialmente nel chimico-farmaceutico, un settore di vera eccellenza. Così come vanno tenute in considerazione le nuove tecnologie, le biotecnologie. Anche l'automotive è in evoluzione. E dobbiamo stare al passo con gli investimenti per le tecnologie del settore energetico. Dovremo essere capaci di andare incontro alle nuove inclinazioni dei giovani. È chiaro che la mancanza di occupazione favorisce il fatto che tanti giovani vanno via».

Non c'è modo di eludere il problema: la Stazione Tav, la bonifica della Valle del Sacco, la riperimetrazione del Sin e il tema dei tempi di risposta alle richieste delle autorizzazioni sono le priorità di questa provincia. Nella quale c'è comunque un sistema industriale sano e reattivo.