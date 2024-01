Ci siamo. Finalmente è stata fissata la data per l'inaugurazione dello storico teatro "Vittoria". Sabato 3 febbraio, infatti, è previsto l'open day con l'apertura al pubblico della struttura di via Amendola. Terminati, dunque, i lavori di adeguamento chiesti dalla commissione vigilanza nei giorni scorsi. Quindi martedì 30 gennaio ci sarà l'ultimo sopralluogo, da parte della commissione stessa, e finalizzato al rilascio del nulla osta per l'apertura al pubblico della struttura. Insomma un'ottima notizia per la parte alta della città che si riappropria di uno spazio destinato ad ospitare eventi culturali. E andrà ad occupare il ruolo di secondo teatro della città.

Il primo resterà sempre il "Nestor" ma vista la chiusura per i prossimi tre anni, per consentire i lavori di riqualificazione, il "Vittoria" avrà sicuramente un ruolo chiave con i suoi 240 posti a sedere. Dunque eventi, spettacoli e attività potrebbero essere (in misura ridotta) trasferiti nella struttura pronta a riaprire tra cinque giorni. Ma su questo si sta ragionando sull'ipotesi di pubblicare un bando per la gestione.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli riconsegna alla città uno storico teatro. All'inizio si chiamava "Vittoria", in omaggio alla vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Successivamente, con l'avvento del fascismo, e con i successi nelle guerre coloniali, la struttura è stata ribattezzata "Delle Vittorie". Ma resta comunque conosciuto da tutti come "Vittoria".

I lavori di ristrutturazione

Il teatro ha chiuso i battenti nel 1997 ed è stato poi acquistato, nel 2012 dalla prima amministrazione Ottaviani per 70.000 euro a fronte del valore di 410.000. Nei 500 giorni di lavori, il teatro di via Amendola è stato riqualificato con un 1.166.403,56 euro. Tra le principali novità c'è l'aumento della grandezza del palcoscenico con una maggiore profondità. L'ampiezza si aggira intorno ai sette metri ed è stato avanzato di circa due metri. Installato anche uno schermo per proiezioni cinematografiche. Ma comunque la destinazione principale sarà a struttura teatrale. In platea sono state collocate le classiche poltroncine, mentre in galleria i progettisti hanno optato per una soluzione utilizzata specialmente nel nord Europa con sedute in legno più flessibili e con posti continui non dedicati. Con la riapertura del "Vittoria" si conclude, tra l'altro, una delle azioni principali del piano di gestione "Frosinone Alta", elaborato dall'assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa. Appuntamento quindi a sabato con l'inaugurazione dello storico teatro. Finalmente un'ottima notizia per la città.