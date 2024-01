Si torna a parlare della vendita dell'antica Grangia di Tecchiena, il "castello" come tutti lo chiamano.

Già oggetto di vari tentativi di acquisto che, però, non si sono mai tramutati in una vera e propria trattativa, adesso il prestigioso sito storico - un tempo granaio della certosa di Trisulti - sarebbe in vendita per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Aggiungendo: trattabili.

Un ribasso notevole dopo le cifre tirate fuori una decina di anni, circa 30 milioni di euro, che hanno tenuto distanti possibili acquirenti, tra cui due cordate - una russa e una cinese - che, siamo nel 2014, avevano manifestato un certo interesse per la struttura, con l'intenzione (sulla carta) di farne un resort extra lusso.

In passato, si formò anche un gruppo di imprenditori locali - parliamo dell'ancora più lontano 2008 - che però si sciolse all'insorgere delle avvisaglie della crisi economica.

Nonostante il fascino emanato dalla Grangia, tanti sono gli ostacoli per il passaggio di questo bene dagli attuali proprietari a eventuali acquirenti. Da un lato, la somma che va spesa all'inizio, ma anche e soprattutto l'investimento successivo, ugualmente oneroso per le necessarie opere di ristrutturazione per qualsiasi fine.

Il compendio immobiliare misura circa 12 mila metri quadrati, è circondato da giardini e terre, protetto alle spalle dall'altura di Monticchio. È dotato di scuderie, stalle, fienili, un piccolo eliporto, un garage che può ospitare fino a quaranta automobili, un campo da squash, una sala cinema, una sala biliardo e circa 40 camere da letto. Nonché - ciliegina sulla sorta - un immenso salone padronale e i giardini interni.

Una mega struttura, sconfinata, che può essere la dimensione ideale per un albergo di charme, oppure la sede istituzionale di una banca o di una multinazionale.

Basta avere due cose, di non poco conto: le idee chiare e un'ampia disponibilità economica.

E chissà che, con i proprietari adesso scesi a più miti pretese, qualcuno non possa davvero materializzarsi e provare ad acquistare la Grangia di Tecchiena rendendola frequentabile anche dal pubblico esterno.

Vedremo se dalle parole si passerà ad una trattativa effettiva e reale.