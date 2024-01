Una bella giornata di sole ha accolto la prima domenica ecologica del nuovo anno. In diversi hanno scelto di lasciare l'auto a casa, chi a piedi in compagnia del proprio amico a quattro zampe o in bicicletta, per trascorrere una giornata diversa in una mattinata ricca di iniziative al parco del Matusa. Dalle gare sportive della MezzaCiocia..ra (gli atleti potevano scegliere di partecipare a due percorsi da 13 e 21 chilometri) all'esibizione delle cheerleaders che ha catturato gli occhi dei più curiosi in una giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente.

I divieti alla circolazione

Ieri, dalle 8 alle 18 a Frosinone c'è stato il blocco totale del traffico, unita all'isola pedonale di via Aldo Moro che ormai rappresenta per la domenica un appuntamento fisso. E per tutti i trasgressori sono scattate le sanzioni: circa una sessantina le multe elevate dalla polizia locale durante il servizio di controllo. Quasi tutte le auto che sono transitate nelle zone off limits dove erano posizionate le pattuglie.

Insomma, complici sicuramente il bel tempo e le temperature medio alte che hanno contribuito a rendere il bilancio della giornata non del tutto negativo. In ogni caso non sono mancati i casi di automobili che, nonostante i divieti alla circolazione, sono comunque entrati nel centro urbano. Era comunque consentito raggiungere alcune aree di sosta vicine alle strade centrali. Quindi i veicoli potevano arrivare fino a piazza Salvo D'Acquisto, a piazza Falcone e Borsellino (antistante alla villa comunale), a piazza Martiri delle Foibe (parcheggio della questura), oppure a piazza Sandro Pertini e parcheggiare per poi proseguire fino in centro.

«Ci sono stati tutti gli ingredienti per poter dire che è stata una bella domenica ecologica – ha commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli – La domenica ecologica si inserisce nella pianificazione e nel rispetto del piano regionale della qualità dell'aria. Quella che è, invece, la responsabilità del Comune è di riempire queste giornate con manifestazioni ed eventi. Oggi (ieri ndr) abbiamo organizzato questa bellissima iniziativa della MezzaCiocia…ra».

L'iniziativa è arrivata all'ottava edizione. «Ormai rientra nel calendario delle nostre programmazioni annuali – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – È stata molto partecipata, tanti iscritti e presenze raddoppiate in questa splendida cornice che è il parco del Matusa che prende sempre più quella che è la sua vocazione. Ossia di essere il parco centrale della città. Vedo che la gente che partecipa, tanti bambini, tante persone che passeggiano ed è questa la vera soddisfazione. Questo significa che funziona bene e c'è un livello di soddisfazione molto elevato».

I numeri

Intanto la centralina Arpa di Frosinone Scalo continua a registrare sforamenti da polveri sottili. Sabato è stata registrata un'altra giornata da bollino nero. Allo Scalo superato il limite con 105 microgrammi per metro cubo. Ed è il dato più alto da inizio dell'anno. Sempre nella giornata di sabato a sforare è stata anche la centralina di viale Mazzini con il valore a 62. Fino a ieri, il 17 gennaio 85 era il dato più alto da inizio dell'anno. È il sesto sforamento oltre gli 80. E il sedicesimo totale da inizio anno. Mentre da segnalare anche il livello del benzene a 6.9. Valore riscontrato sempre dalla centralina di Frosinone Scalo che registra una media a 4.3.