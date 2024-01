«Pochi giudici fronteggiano a Roma una presenza criminale che, per quantità e qualità dei fenomeni che si sono progressivamente radicati nel territorio, a Roma ma anche nei circondari di Latina, Velletri, Cassino e Frosinone in particolare, rendono la realtà criminale del Lazio ormai comparabile a quella delle "capitali storiche" della criminalità organizzata del Paese». È un passo della relazione del presidente della Corte d'appello di Roma Giuseppe Meliadò all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Criminalità organizzata, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e in modo particolare contro le donne, ma anche reati societari (tanti i fallimenti), furti e rapine con tanti giovani e giovanissimi finiti nelle maglie della giustizia. Sono questi i settori su cui si è concentrata la relazione del magistrato.

Meliadò ha parlato di «mutazioni profonde che si evidenziano nelle modalità di realizzazione delle condotte criminose più diffuse (in particolare dello spaccio di droga), con il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni ed incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, normalmente in contatto solo mediato e indiretto con i mandanti, legati alle grandi organizzazioni criminali e che li riforniscono di telefonini cellulari e di autovetture appositamente noleggiate per l'occasione».

I tanti fatti di bancarotta fraudolenta «testimoniano l'elevato numero di imprese che nella regione escono dal mercato o entrano in crisi». Sempre alta l'incidenza dei reati predatori di una microcriminalità «che si divide tra i reati in danno del patrimonio e il mercato illecito degli stupefacenti».

I dati del penale

Dando uno sguardo ai numeri dei procedimenti penali, secondo il monitoraggio del ministero della giustizia, aumentano i procedimenti definiti e si abbassano i tempi. Al tribunale di Frosinone si segnala l'incremento del numero dei procedimenti in Corte d'assise, per lo più provenienti dal circondario di Velletri. Nei primi nove mesi del 2023 sono 6 (su un totale di 27 in tutto Il Lazio, di cui 13 a Roma) i procedimenti iscritti e uno definito. In tutto il 2022 erano 3 gli iscritti e 4 i definiti, nel 2021 2 gli iscritti e 4 i definiti. Al tribunale collegiale, da gennaio a settembre 2023, iscritti 45 e definiti 54. L'anno prima erano 93 gli iscritti e 87 i definiti, mentre nel 2022 erano 74 i nuovi e 109 quelli conclusi. Numeri più alti al monocratico con 905 iscrizioni e 1.810 definizioni nei primi nove mesi dello scorso anno a fronte dei 1.608 e 2.382 di tutto il 2022. Nel 2021, invece, 1.725 procedimenti iscritti e 2.256 definiti. Gli appelli alle sentenze del giudice di pace definiti al monocratico sono stati 11 da gennaio a settembre 2023, 26 nel 2022 e 16 nel 2021 con rispettivamente, 24, 16 e 21 definiti. Per l'attività di gip e gup abbiamo 2.283 procedimenti iscritti nei primi nove mesi del 2023 a fronte di 2.226 definizioni, nel 2022 erano 3.309 i nuovi e 3.188 quelli terminati, mentre nel 2021 erano 2.962 gli iscritti e 2.958 i definiti.

Il tribunale di Cassino registra un procedimento chiuso in Assise nel 2023 e nel 2021. Al collegio, da gennaio a settembre 2023 le iscrizioni sono 75 e le definizioni 53, l'anno prima erano 127 e 62, mentre nel 2021 91 iscritti e 67 definiti. Al monocratico fino allo scorso settembre 1.979 procedimenti definiti a fronte di 1.025 iscrizioni, in tutto il 2022 i definiti erano 2.048 e i sopravvenuti 1.657, nel 2021 1.691 iscritti e 1.733 definiti. Gli appelli del giudice di pace approdati al monocratico sono 26 nel 2023 con 29 definiti, 37 in tutto il 2022 con 44 definiti, mentre nel 2021 gli iscritti erano 35 e i definiti 43. In sede di indagini e udienza preliminare da gennaio a settembre 2023 si hanno 4.554 definiti e 1.925 iscritti, nel 2022 4.374 definiti e 2.936 iscritti, nel 2021 2.718 definiti e 3.023 iscritti.