Prima giornata di blocco totale del traffico del 2024. Oggi il primo dei tre appuntamenti delle domeniche ecologiche e che rientra nell'ambito del piano di risanamento della qualità dell'aria. Il piano, varato dalla giunta Mastrangeli, prevede altri due blocchi totali: il 25 febbraio e il 10 marzo. Questa mattina sarà ospitata anche la MezzaCiocia…ra (13 e 21 km), con partenza alle 9 dal parco Matusa, passando al Campo Coni e al Casaleno. Lo stop al traffico dalle 8 alle 18 con divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci anche per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

L'area off limits riguarda via Tiburtina, piazza e via Madonna della Neve, via Cicerone (dall'incrocio con via Madonna della Neve), viale Volsci, via Simoncelli, via Vado del Tufo, viale Europa, via Marittima (da incrocio viale Europa), via Puccini, via Pasta, via Pier Luigi da Palestrina, via San Giuliano, via Vivaldi, via Verdi (dall'incrocio di via Vivaldi), viale America Latina, via Marconi, via Fosse Ardeatine, via San Gerardo (senso unico in discesa), via Don Buttarazzi, via Ferrarelli (dall'incrocio di via Buttarazzi), via Caio Mario, via Mària (dall'incrocio di Via Caio Mario) fino all'incrocio con via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di via Sacra Famiglia, uscita obbligata su via Pasta (sottopasso ferroviario) o su via Puccini. È comunque consentito l'accesso a tutti i veicoli per raggiungere la più vicina area destinata a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere il centro con il trasporto pubblico: piazza Salvo D'Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (antistante alla villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio della questura), piazza Sandro Pertini.

Le limitazioni non riguardano i veicoli elettrici e ibridi, quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria, a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di polizia locale.