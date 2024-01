Nel primo pomeriggio, alle ore 14.15 circa, a seguito di chiamata numero unico per le emergenze, i vigili del

fuoco di Frosinone sono intervenuti ad Amaseno, in via del Cimitero, per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto.

Il personale dei vigili del fuoco intervenuto ha tempestivamente soccorso i malcapitati affidandoli alle cure del 118 mettendo poi in sicurezza il tratto stradale e i mezzi coinvolti. Presenti sul posto anche i carabinieri per le procedure di propria competenza.