È stato trovato senza vita in una zona montuosa di Acquafondata da alcuni escursionisti che hanno lanciato l'allarme. Si tratta di un uomo, forse un appassionato di montagna, trovato senza vita con diverse ferite sul corpo. Non si esclude la caduta accidentale ma al momento neppure una aggressione. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Indagini in corso.