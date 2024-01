I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto di ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della movida. Sul campo sono state dispiegate trenta pattuglie che hanno intensificato il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione. Prevenzione in primis, specie quella stradale: sono state verificate le condotte di guida, con l'utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti nei comuni di Artena, Colleferro e Valmontone. E nella circostanza sono stati dispensati numerosi consigli agli automobilisti per prevenire spiacevoli conseguenze per condotte indisciplinate.

I carabinieri hanno assicurato un'attività di prossimità sia nei centri storici che nelle zone più isolate della giurisdizione per evitare raggiri in danno delle persone anziane. Sotto la lente, infine, anche condomini e abitazioni rimasti incustoditi nel weekend con una contestuale serrata vigilanza nei complessi industriali per prevenire i furti. Sono stati ispezionati diversi locali pubblici per evitare la somministrazione di alcolici ai minori e a persone già in evidente stato di alterazione.

Nell'ambito di tali controlli, eseguiti in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, è stato sanzionato, con un importo di 7.200 euro, un locale per aver impiegato quattro lavoratori privi di contratto con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale. Quest'ultima sanzione accessoria è stata poi revocata poiché i quattro lavoratori sono stati regolarizzati ed il titolare dell'attività ha pagato una sanzione immediata di 2.500 euro.

Nel corso del mirato servizio preventivo disposto dal comando provinciale carabinieri di Roma i militari della stazione e del norm di Colleferro hanno segnalato alla Prefettura di Roma due 2 giovani, un ventenne di Colleferro e un ventiseienne di Artena, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico.

Il bilancio dell'attività preventiva straordinaria è di 179 persone controllate a bordo di 96 veicoli con 2 sanzioni per violazioni delle norme al codice della strada per un importo complessivo di 1.000 euro.

Da una parte l'intensificazione dell'attività di controllo del territorio e dall'altra l'auspicata collaborazione dei cittadini, infatti, a seguito delle numerose segnalazioni di persone o veicoli sospetti pervenuti al numero di emergenza "112" i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno svolto numerosi interventi impedendo la commissioni di reati predatori.