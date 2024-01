È cominciata con l'omaggio alle vittime della Shoah in piazza Toti la giornata di Elly Schlein a Cassino. Accolta dal sindaco Enzo Salera, dalla coordinatrice nazionale Pd Marta Bonafoni e dal segretario regionale Daniele Leodori.

«Oggi a Cassino ricordiamo le vittime della Shoah, il più grave crimine della storia dell'uomo». Fa sue le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e afferma: «È un passato da non dimenticare che possa insegnarci qualcosa sull'impegno quotidiano per rinsaldare i valori della nostra Costituzione». Poi, Schlein si è recata all'Aula Pacis per il convegno "L'Europa che vogliamo".