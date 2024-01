Sono sette le caserme dei carabinieri e dell'ex Corpo forestale dello Stato in provincia di Frosinone interessate dalla verifica sugli interventi per l'adeguamento prevista dall'Agenzia del demanio.

L'Agenzia ha pubblicato la procedura aperta per «l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica».

Il bando, pubblicato in questi giorni, scadrà il 19 febbraio.

In provincia di Frosinone le caserme dei carabinieri interessate sono quelle di Ausonia, Roccasecca e San'Apollinare e dei carabinieri forestali di Cassino, Castro dei Volsci, Ceccano e Fiuggi.

Si tratta di un lotto unico dal valore di 351.994,72 euro che, per il Lazio, prevede lo studio degli interventi anche in altre caserme dei carabinieri, distaccamenti di polizia stradale e vigili del fuoco, case circondariali (Civitavecchia e Viterbo), la motorizzazione di Latina, la dogana di Anzio e la caserma della Finanza di Sabaudia. Non sarà possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

La direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, si legge nel capitolato, «allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche, energetiche, lo stato di conservazione di taluni beni immobiliari dello Stato situati nella Regione Lazio, ha affidato i servizi di ingegneria e architettura finalizzati all'acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi». Sono previsti servizi per la verifica di «vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e diagnosi energetica con successiva redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica».

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo un prezzo fisso e criteri di valutazione qualitativi.

L'importo complessivo a base di gara, per quanto riguarda i lotti ciociari, è di 3.028,95 euro per la caserma di Roccasecca, 1.893,82 per quella di Castro dei Volsci, 3.907,86 per quella di Sant'Apollinare, 1.870,02 per quella di Ausonia, 2.864,77 per quella di Cassino, 2.062,42 per quella di Ceccano e 1.001,61 per quella di Fiuggi.

Trattandosi di lavoro intellettuale, non sono previsti costi per la sicurezza. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica della progettazione è di quindici giorni per ciascuna delle caserme ubicate nel Frusinate.

Nel bando sono poi specificate le professionalità minime richieste (architetti, ingegneri, geologi) a fini dell'espletamento dell'incarico.