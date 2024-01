Si bonifica l'alveo del Liri. Attenzionato speciale il fiume che in questo periodo è sottoposto a un'operazione di pulizia delle sponde, purtroppo prese di mira anche dall'azione scellerata di chi abbandona rifiuti lungo gli argini. Qualcuno ha scaricato lì, nel tratto che attraversa la città, addirittura degli pneumatici usati, ritrovati dal personale impegnato nelle operazioni di bonifica.

Il sindaco Luca Di Stefano interviene sui lavori in corso: «Sono state giornate importanti queste. Gli interventi di bonifica dell'alveo del fiume Liri sono in fase di completamento: operai e tecnici al lavoro per mettere in sicurezza e pulire. Oggi (ieri, ndr), insieme al dottor Antonio Carcione dell'area vigilanza e bacini idrografici della Regione Lazio, abbiamo fatto visita nei luoghi soggetti agli interventi. Quello che mi preme dire a tutta la cittadinanza è di rispettare quanto più possibile il fiume perché per l'intera comunità rappresenta una risorsa. E perché ha un valore inestimabile a livello ambientale. Il fiume deve essere curato, tutelato, rispettato e soprattutto migliorato per offrire maggiore potenzialità al nostro territorio. Questo deve essere un impegno da parte di ciascuno di noi. A breve - conclude il sindaco Di Stefano - organizzeremo delle giornate ad hoc per prenderci cura del nostro fiume e ripulirlo da eventuali ed ulteriori rifiuti».

In un video postato sui social, il sindaco ha denunciato pubblicamente che c'è stata qualche mano folle che, incurante dell'ambiente, ha inquinato il Liri abbandonando dei vecchi pneumatici. Un gesto inqualificabile. Nelle scuole della città si continua a educare i più piccoli al rispetto per l'ambiente e non mancano campagne nazionali che vedono la cittadinanza sorana partecipare attivamente. Associazioni che si impegnano tutto l'anno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela del nostro pianeta. Tanto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare se poi la cronaca registra gesti scellerati come quello di inquinare una risorsa naturale ricca di bellezza e di storia come il Liri.