Un'inaugurazione in grande stile per l'apertura del nuovo ristorante "Taro Sushi" di via Selva Casarina a Frosinone.

Cantanti, performer, ballerini e tanto altro intrattenimento questa sera daranno il via alla nuova attività. La serata inizierà alle 19.30 con una degustazione con dinner show. Sarà possibile accedere alla cena soltanto su invito. Dalle 22.30, invece, entrata aperta a tutti con cocktail bar, dj set e le esibizioni di performer e ballerini.

L'inaugurazione, organizzata da Boanerghes e Idea Grafica, sarà animata dal piano bar di Andrea Cianfarani e dal dj set di Andrea Papitto e Frankie Mikeli. Musica, divertimento e buon cibo, dunque, per conoscere i piatti del nuovo "Taro sushi", che propone una cucina fusion, in una location dallo stile ricercato e curata nei minimi dettagli.